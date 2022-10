Cade in moto dopo un salto mentre fa cross, 49enne grave in ospedale

Un uomo di 49 anni è stato trasferito in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre in seguito a una caduta dalla moto. Secondo quanto al momento ricostruito il 49enne era in sella a una dueruote all'interno di un impianto di motocross a Ceriano Laghetto quando, per cause in corso di accertamento, dopo un salto, sarebbe rovinato a terra.

La chiamata di emergenza è scattata da via Laghetto poco dopo mezzogiorno e mezza e sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso insieme ai carabinieri della compagnia di Desio. Il motociclista, secondo quanto riferito, ha riportato un trauma alla schiena e al torace ed è stato trasferito in codice rosso in elicottero in ospedale.

Il 49enne risulta fosse cosciente al momento dell'intervento dei sanitari. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti sono stati affidati ai militari dell'Arma della compagnia di Desio.