Incidente con un autobus a Ceriano Laghetto, due persone ferite

Incidente stradale con un autobus a Ceriano Laghetto. Nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre in via Milano, per cause in corso di accertamento, una vettura e un autobus di linea - in quel momento fuori servizio e quindi senza passeggeri a bordo - si sono scontrati.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 e in seguito allo schianto sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai vigili del fuoco dal distaccamento di Desio e i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno. I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto che ha danneggiato il mezzo pubblico della società AirPullman.

Due le persone soccorse: si tratta del conducente del bus, un uomo di 47 anni e della donna alla guida dell'altro veicolo, una 58enne. Entrambi sono stati accompagnati da un'ambulanza in ospedale in codice giallo e verde a Saronno e al San Gerardo di Monza e le loro condizioni non risultano gravi. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico con il tratto che è rimasto momentaneamente chiuso con disagi per gli automobilisti.