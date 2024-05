Incidente sul lavoro a Cesano, investito dal camion dei rifiuti in retromarcia: grave 57enne

E’ stato investito dal camion dei rifiuti in retromarcia ed è stato soccorso, in gravi condizioni, in codice rosso, e trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza. Incidente sul lavoro a Cesano Maderno nella mattinata di lunedì 28 maggio quando un 57enne, dipendente di Gelsia Ambiente, è stato investito, per cause ancora in corso di accertamento, da un mezzo della società.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata intorno alle 8 da via Vivaldi e sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica insieme alle forze dell’ordine. Le condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

“A Cesano Maderno, durante le operazioni di raccolta rifiuti da parte degli operatori di Gelsia Ambiente, un mezzo della società ha investito uno degli addetti alla raccolta per cause in corso di accertamento” spiega una nota della società diffusa nella serata di lunedì.

“I sanitari del Pronto intervento, intervenuti sul posto, hanno subito fornito i primi soccorsi all’uomo. Poi l’operatore, seguito in ogni fase da personale di Gelsia Ambiente, è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso, Gelsia Ambiente si è immediatamente messa a disposizione delle Autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto della vicenda. Da sempre attenta ai temi della sicurezza sul lavoro, la società e tutto il Gruppo esprimono rammarico per l’accaduto e assicurano la massima vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, per qualunque tipo di necessità”.