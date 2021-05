Paura a Cesano Maderno: dopo lo scontro l'auto si ribalta, i feriti trasportati in ospedale

Tanta paura, un'automobile ribaltata, ma per fortuna i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde. L'incidente è accaduto domenica 9 maggio intorno alle 11.20 a Cesano Maderno.

L'incidente è avvenuto in via Pascoli: in seguito allo scontro tra una Fiat Punto e una Peugeot, uno dei mezzi si è ribaltato. Sul posto sono giunte immediatamente le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza, i mezzi di Desio e di Bovisio Masciago, il carro fiamma di Lissone, e le forze dell'ordine.

Tempestivo l'arrivo dei soccorsi inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza. Tre le persone coinvolte: due quelle trasferite in ospedale in codice verde. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Saronno e a quello di Desio.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine.