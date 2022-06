L'auto "vola" fuori strada e si ribalta in un giardino: due persone in ospedale

Un'auto ribaltata dentro un giardino. "Scenografico" incidente nel pomeriggio di domenica 5 giugno in Brianza. Da Cesano Maderno intorno alle 14 è partita una chiamata di emergenza per un incidente stradale lungo via Lazio, a ridosso della Nazionale dei Giovi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze e un'automedica insieme agli agenti delle polizia locale e ai vigili del fuoco. La vettura, per cause in corso di accertamento, è finita all'interno di un giardino, "volando" oltre del materiale edilizio ammassato tra l'erba. L'auto poi si è incastrata, capottandosi su un lato. Nel tratto sono state impegnate due squadre di pompieri, un'autopompa del distaccamento di Desio e un modulo di supporto del distaccamento di Lissone. I vigili del fuoco hanno lavorato per prestare soccorso a una coppia rimasta incastrata a bordo del mezzo: si tratta di un uomo e una donna di 59 e 58 anni che sono stati poi soccorsi in codice verde e in codice giallo da due ambulanze del 118 e trasferiti all'ospedale di Desio. I soccorsi erano stati allertati inizialmente in codice rosso ma le condizioni della coppia, fortunatamente, sono apparse meno preoccupanti del previsto.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dal personale del comando di polizia locale di Cesano Maderno.