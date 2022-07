Incidente a Cesano Maderno, due donne investite mentre attraversano la strada

Investimento a Cesano Maderno nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 luglio. Due donne - di 89 e 66 anni - sono state investite da una Yaris mentre attraversavano la strada. Le due signore, secondo quanto al momento emerso, stavano camminando sulle strisce pedonali, per raggiungere l'altro lato della strada e imboccare il tratto ciclopedonale in via San Carlo Borromeo. L'incidente è avvenuto pochi istanti prima delle 16.30 e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso.

Fortunatamente poi le condizioni della signora, una pensionata 89enne e della sua badante, sono apparse meno gravi del previsto e il trasferimento delle due donne coinvolte è avvenuto in codice verde e in giallo. Sul posto, per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dell'investimento, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cesano Maderno.