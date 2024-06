Drammatico incidente, auto finisce nel fosso: 2 persone ferite

Drammatico incidente stradale stamattina a Cesano Maderno. Intorno alle 7.30 di venerdì 7 giugno a Cesano Maderno in via Biulè, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, il conducente ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e ribaltandosi giù dalla riva.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un’ambulanza in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco con l’autopompa da Desio. Fortunatamente le condizioni delle due persone rimaste coinvolte – un ragazzo di 19 anni e una donna di 54 anni – erano meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Desio.