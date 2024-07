Incidente tra due moto e un'auto a Monza: chi sono le due vittime del tragico schianto

Sono due le vittime del tragico incidente avvenuto a Monza nel pomeriggio di venerdì, in viale Cesare Battisti. Due moto e un'auto si sono scontrate poco dopo le 14 di venerdì 5 luglio all'altezza dell'intersezione con via Rossini. A perdere la vita sono stati Manuel Luca Montella, 37 anni, originario di Roma e residente a Bovisio Masciago e Fabio Castelli, 55 anni, residente in città.

Le condizioni del 37enne erano apparse gravissime fin da subito: Montella, sbalzato sull'asfalto dalla moto aveva riportato un trauma cranico, diverse fratture e ferite ed era stato soccorso dal personale sanitario in arresto cardiocircolatorio. Trasferito in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza con le manovre di rianimazione in corso è deceduto poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria. Castelli invece era stato trasportato in codice rosso, con un politrauma, all'ospedale Niguarda di Milano con l'elicottero del 118 che era atterrato nell'aiuola che separa le due carreggiate di opposto senso di marcia lungo il vialone che dalla Villa Reale conduce al Rondò dei Pini.

Entrambe le vittime viaggiavano su due diverse moto, in direzione di piazzale Virgilio. Uno scontro frontale che ha poi coinvolto in un secondo momentoanche una vettura: una Range Rover con al volante una 53enne milanese.

In viale Cesare Battisti venerdì pomeriggio sono intervenute due ambulanze in codice rosso, l'automedica, l'elisoccorso, gli agenti della polizia locale, il personale della questura e i vigili del fuoco. La chiamata d'emergenza è partita alle 14.17: ad avere la peggio, soccorsi in codice rosso, erano stati i due motociclisti, in sella a due ruote diverse entrate in collisione per cause ancora da chiarire. Altre due donne invece, una 53enne che guidava l'auto e una 22enne a bordo di uno scooter di passaggio, sono state assistite dal personale sanitario ma non risultano in gravi condizioni e una di loro è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Vimercate. Sul posto, insieme ai soccorsi, è intervenuto anche il personale dell'Officina Agliata di Monza che si è occupato del recupero dei veicoli incidentati. Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona, rimasto a lungo bloccato per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza e i rilievi.