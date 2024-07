Tragico incidente tra due moto e un'auto a Monza, morto un uomo di 37 anni

Due moto e un'auto che si scontrano all'incrocio e un bilancio, pesantissimo, con un morto e tre feriti. Grave incidente stradale a Monza nel pomeriggio di venerdì 5 luglio. A perdere la vita, in un sinistro che ha visto scontrarsi, in viale Cesare Battisti, all'altezza dell'incrocio con via Rossini, due moto e successivamente anche un'auto, è stato un uomo di 37 anni. Il centauro era in sella a una delle due moto che poco dopo le 14 sono entrate in collisione. Sulla dinamica dello schianto che ha coinvolto complessivamente quattro persone sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale.

In viale Cesare Battisti sono intervenute due ambulanze in codice rosso, l'automedica, l'elisoccorso, gli agenti della polizia locale, il personale della questura e i vigili del fuoco. La chiamata d'emergenza è partita alle 14.17: ad avere la peggio, soccorsi in codice rosso, erano stati i due motociclisti, in sella a due ruote diverse entrate in collisione per cause ancora da chiarire. Si tratta di un uomo di 37 anni, poi deceduto, e di un centauro 55enne. Altre due donne invece, una 53enne che guidava l'auto e una 22enne a bordo di uno scooter di passaggio, sono state assistite dal personale sanitario ma non risultano in gravi condizioni e una di loro è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Vimercate.

Ad avere la peggio invece è stato il motociclista di 37 anni, trasferito in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con le manovre di rianimazione in corso. Al momento dell'intervento del personale sanitario risultava essere in arresto cardiocircolatorio. Poi il decesso al San Gerardo di Monza dove i medici non hanno potuto fare nulla per evitare il peggio. All'ospedale Niguarda di Milano invece è stato accompagnato, in elicottero, un altro motociclista: ha 55 anni e nell'impatto avrebbe riportato un politrauma. L'atterraggio dell'elicottero del 118 è avvenuto nell'aiuola verde che separa le carreggiate di senso di marcia opposto. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale che è al lavoro per ricostruire l'esatta sequenza del'impatto.