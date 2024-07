Terribile incidente tra due moto e un'auto a Monza, 4 feriti: due uomini gravissimi

Gravissimo incidente nel pomeriggio di venerdì 5 luglio a Monza. A scontrarsi, in viale Cesare Battisti, all'altezza dell'incrocio con via Rossini, sono state due moto e successivamente nella collisione è rimasta coinvolta anche un'auto. Due ambulanze in codice rosso, l'automedica, l'elisoccorso, polizia locale, agenti della questura e vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 14 lungo l'arteria che è tra le più trafficate della città che dal Rondò dei Pini conduce alla Villa Reale.

La chiamata d'emergenza alla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza è arrivata alle 14.17: quattro le persone coinvolte nel sinistro con due di loro - entrambi motociclisti - in condizioni gravissime. Si tratta di un uomo di 37 anni e di un centauro 55enne. Altre due donne invece, una 53enne che guidava l'auto e una 22enne a bordo di uno scooter di passaggio, sono state assistite dal personale sanitario.

Ad avere la peggio è stato il motociclista di 37 anni, trasferito in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con le manovre di rianimazione in corso. Al momento dell'intervento del personale sanitario risultava essere in arresto cardiocircolatorio. All'ospedale Niguarda di Milano invece è stato accompagnato, in elicottero, un altro motociclista: ha 55 anni e nell'impatto avrebbe riportato un politrauma. L'atterraggio dell'elicottero del 118 è avvenuto nell'aiuola verde che separa le carreggiate di senso di marcia opposto. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dalle forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti.