Chiude un tratto della Milano-Meda per lavori

Cantieri e chiusure notturne sulla Milano-Meda. Dalle 21 alle 6 della nottata tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre verrà chiuso un tratto della SS35 per interventi lungo due ponti. A comunicarlo è stata la provincia di Monza e Brianza che ha pubblicato anche una specifica ordinanza.

In direzione Milano verrà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo n. 8 Bovisio e lo svincolo n. 7 Varedo, con interdizione totale del traffico. Verrà istituita una uscita obbligatoria allo svincolo n. 8 Bovisio con i veicoli che verranno reindirizzati su percorsi alternativi di deviazione lungo viabilità comunali con rientro allo svincolo n. 7 Varedo.

La chiusura si è resa necessaria per effettuare in sicurezza alcuni interventi di risanamento sui ponti 1 e 2 situati nel tratto. Il cantiere ha preso il via nella nottata tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre e l'intervento è programmato anche nella notte tra il 13 e il 14 con conseguente modifica della viabilità.