Ciclista 80enne investito: gravissimo al San Gerardo

È stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni critiche. Grave incidente stradale quello che nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 27 ottobre ha coinvolto a Lissone un ciclista.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Garibaldi dove un anziano in bicicletta è stato investito. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto serie. Stabilizzato sul posto è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo,

Da Areu riferiscono che l'80enne ha subito un trauma cranico e un trauma al volto. Spetterà agli agenti della polizia locale intervenuta sul posto ricostruire la dinamica dell'incidente.

I rilievi dell'incidente (Foto Bennati)