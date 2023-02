Grave incidente a Monza: investito un ciclista

Grave incidente stradale questa mattina a Monza, in via Nievo. Intorno alle 7.10 di oggi, martedì 21 febbraio, un ciclista di 39 anni è stato investito da un mezzo della raccolta dei rifiuti. Dalle prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati subito i soccorsi in codice giallo.

Purtroppo le condizioni dell’uomo sono apparse più gravi di quanto inizialmente ipotizzato e il codice è passato da giallo a rosso. L'uomo è stato poi trasferito, sempre in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale di Monza ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Notizia in aggiornamento