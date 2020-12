Tragedia a Natale in Brianza, in bici contro auto in sosta: muore 42enne

Tragedia in Brianza nel giorno di Natale. Un uomo di 42 anni, S.A., ha perso la vita in un incidente stradale la mattina del 25 dicembre a Ceriano Laghetto.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle 10.15 e in via Lega Lombarda sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e l'elisoccorso che si è alzato in volo da Como.

Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: al momento dell'intervento i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione pare che lo schianto sia avvenuto contro un'auto in sosta: dopo aver perso il controllo della bicicletta, il ciclista avrebbe sfondato il lunotto posteriore della vettura a causa del violento impatto.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.