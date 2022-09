Morto il ciclista travolto da un'auto a Paderno Dugnano

Non ce l'ha fatta il ciclista che martedì 13 settembre era stato travolto da un'auto in via Monte Sabotino, a Paderno Dugnano (Milano). L'uomo, 78 anni, è spirato all'ospedale Niguarda di Milano nei giorni scorsi.

Troppo gravi si sono rivelati traumi e ferite riportati dal 78enne nel violento impatto. Sin dall'inizio, i soccorritori avevano constatato le delicate condizioni in cui versava l'uomo e l'avevano trasportato all'ospedale in codice rosso.

Il ciclista era stato stabilizzato e ricoverato, ma il trauma cranico si è dimostrato troppo pesante e a un giorno dal ricovero i medici hanno dichiarato il suo decesso. Affidati alla polizia locale la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro e l'accertamento delle relative responsabilità.