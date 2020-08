Incidente a Gorgonzola, travolto da un'auto fa un volo di 4 metri e batte la testa, ciclista grave

Paura per un ciclista di 75 anni rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale in piazza Luigi Cagnola a Gorgonzola (Milano). L'episodio, come riferito dai soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto intorno alle 8 di martedì.

Dopo essere stato travolto da un'auto, l'anziano ciclista, P. C., avrebbe fatto un volo di circa quattro metri. La caduta al suolo gli ha provocato subito un grave trauma cranico che gli ha provocato un'immediata perdita di coscienza, oltre alla frattura di una gamba.

L'uomo è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale San Raffaele in codice rosso. Le sue condizioni restano molto delicate.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Gorgonzola. Il traffico in quel tratto di strada è stato sospeso per diverse ore per permettere alle forze dell'ordine di completare il loro lavoro.