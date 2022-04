L'uomo ubriaco in bici dopo incidente che si rotola a terra per evitare l'alcoltest (ma non la denuncia)

Un incidente tra un'auto e una bicic, con il velocipede che sbanda e si schianta contro la fiancata della vettura, nel cuore della notte. E al volante della Volkswagen Polo, a Meda, in via degli Angeli Custodi l'altra notte c'era una ragazza di 26 anni che stava tornando a casa.

Secondo quanto ricostruito la giovane si sarebbe trovata davanti la bicicletta condotta da un uomo che stava pedalando occupando la strada con andatura incerta. Lei prima avrebbe rallentato e poi, avendo visto il ciclista spostarsi al centro lungo la linea di mezzeria, avrebbe ripreso la sua marcia regolare tentando il sorpasso. In quel momento però il ciclista avrebbe bruscamente sterzato verso di lei finendo contro la fiancata sinistra della Polo.

A Meda sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina che hanno notato che il ciclista, un 46enne marocchino, disoccupato con precedenti per reati contro la persona, risultava in stato di alterazione dovuta probabilmente all’assunzione di alcol tanto da non essere in grado di proferire frasi con un senso. Nonostante fosse stato più volte invitato più volte a sottoporsi all’accertamento dell’etilometro, il 46enne ha in tutti i modi rifiutato, dicendo che voleva andare a casa e poi cominciando a rotolarsi sull’asfalto della strada

. Non sono mancati tentativi di fuga che non hanno impedito ai militari dell'Arma di concludere gli accertamenti sul caso, denunciando il 46enne. L'uomo dovrà rispondere del reato di guida in stato d’ebbrezza - in relazione al rifiuto a sottoporsi all’alcol test - e resistenza.