Era stato investito e per lui si temeva il peggio: già a casa il ciclista ferito ad Arcore

"Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo a braccia aperte": questo il messaggio che i suoi colleghi di lavoro hanno inviato a MonzaToday per ricordargli il bene che gli vogliono e la gioia nel sapere che quel giovane è una sorta di 'miracolato'.

Il ciclista travolto mercoledì 19 ottobre ad Arcore mentre stava percorrendo la via De Gaspari è rimasto pressoché illeso in quello che, all'apparenza, sembrava un drammatico incidente. Sul posto era atterrato anche l'elisoccorso che aveva trasferito il giovane, che lavora come pizzaiolo in un locale della Brianza, all'ospedale San Gerardo. Nel nosocomio era subito accorsa la moglie. Fortunatamente per l'uomo non ci sono state gravi conseguenze. L'indomani è stato dimesso e adesso lo aspetta qualche giorno di riposo prima di ritornare al lavoro.

"Per qualche giorno dovremo fare a meno delle tue ottime pizze - ha aggiunto Roberto, uno dei clienti storici del locale che ben conosce il giovane -. Sei un ragazzo meraviglioso e un fantastico pizzaiolo, ti aspettiamo presto al lavoro".