Due ciclisti travolti da un'auto: uno gravissimo trasferito in elisoccorso

Drammatico incidente lungo la provinciale Monza-Trezzo: due persone in bicicletta sono state travolte da un’auto e sbalzate nel fosso lungo la strada. La tragedia – sulla cui dinamica sono ancora in corso gli accertamenti - è avvenuta nella tarda serata di sabato 22 luglio. Erano circa le 23.50 quando lungo la Sp2 tra Mezzago e Busnago un’automobilista alla guida di una Toyota ha investito due ciclisti rispettivamente di 37 e 38 anni.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati in codice rosso ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Il ferito più grave è stato trasferito il eliambulanza all’ospedale di Circolo di Varese dopo essere stato sottoposto al massaggio cardiaco sul posto. L’altro, le cui condizioni non destavano preoccupazione, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Sul luogo dell’incidente sono subito accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.