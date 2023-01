Travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada: morto ragazzo di 29 anni

Un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Cinisello Balsamo, mentre stava atttraversando la strada. L'investimento è avvenuto nella serata di giovedì 12 gennaio in via Gorki, a ridosso dell'ospedale Bassini. Alle 21.35 si sono precipitate sul luogo del sinistro un'automedica e un'ambulanza del 118, allertate in codice rosso, insieme agli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo e alla polizia locale. Per il giovane purtroppo non c'era ormai più nulla da fare.

A travolgerlo un'auto: una Opel Adam che lo ha investito proprio mentre stava attraversando la strada. Il 29enne è stato sbalzato sul parabrezza del veicolo e poi è finito sull'asfalto, diversi metri oltre il punto di impatto. I rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale che è al lavoro per ricostruire l'accaduto.