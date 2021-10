Incidenti in Tangenziale: lunghe code

Un tamponamento all'innesto della Tangenziale Est e uno all'altezza della A51 nel tratto tra via Mecenate e Paullo. Traffico in tilt e le immancabili code.

La giornata di giovedì 21 ottobre è iniziata male per i pendolari. Alle 7.30 in Tangenziale Est, nel tratto tra Agrate Brianza e l'innesto con la A4 tamponamento tra due auto. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato l'ambulanza in codice giallo. Coinvolta una donna di 41 anni. Fortunatamente non ha riportato ferite serie e il codice è declassato in verde ed è stata trasferita all'ospedale di Vimercate.

Alle 8.15 un altro incidente sulla A51, in Tangenziale Est, nel tratto tra via Mecenate e Paullo. Sarebbero coinvolte tre persone: l'Areu ha già inviato le ambulanze in codide giallo.

Sul posto anche gli addetti dell'Officina Aliverti di Agrate Brianza impegnati nel ripristino del traffico.