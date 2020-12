Cogliate, dopo incidente auto sfonda cancello e abbatte palo della luce: ferito 33enne

Lo schianto e l'auto che perde il controllo dopo l'impatto e abbatte una cancellata, un palo della luce e una colonnina dell'Enel, lasciando la zona senza corrente per ore. Incidente stradale a Cogliate nel pomeriggio di venerdì 25 dicembre.

Intorno alle 13.30 della giornata di Natale in via Piave, all'altezza del civico 142, sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con l'elisoccorso e un'ambulanza preallertati in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Desio. In seguito a uno schianto uno dei due mezzi ha perso il controllo e abbattuto la cancellata di una abitazione, finendo all'interno del cortile, un palo della luce e una colonnina del distributore di energia elettrica. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo di 33 anni che è stato soccorso in codice giallo ed è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza che hanno messo in sicurezza l'area. A causa dell'accaduto le case della zona nella giornata di Natale sono rimaste senza corrente per divero tempo. I rilievi per accertare l'esatta dinamica dello schianto sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Desio.