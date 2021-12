Incidente tra auto e moto a Cogliate, gravissimo motociclista

Grave incidente a Cogliate nella tarda mattinata di giovedì 16 dicembre. Pochi minuti prima delle 13 in via Marconi un'auto e una moto - per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine - si sono scontrate: ad avere la peggio, sbalzato dalla sella, è stato il motociclista. L'uomo, cinquantacinque anni circa, è finito sull'asfalto e ha riportato un grave trauma cranico a seguito dell'impatto.

In via Marconi giovedì mattina sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. I mezzi di emergenza hanno soccorso il centauro che è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico commotivo. Illeso invece il conducente del veicolo.

Per rilevare il sinistro, accertare le responsabilità e gestire la viabilità nel tratto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio e gli agenti della polizia locale.