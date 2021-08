Schianto tra un'auto e un furgone a Cogliate, mezzo ribaltato: soccorso un uomo

Incidente a Cogliate nella serata di venerdì 13 agosto. In seguito allo schianto tra un'auto e un furgone avvenuto intorno alle 20 in via ai Campi, uno dei mezzi si è ribaltato in mezzo alla strada in seguito all'impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e i carabinieri. Questa sera alle ore 20.00 intervento di soccorso nel Comune di Cogliate, in Via ai Campi, per un incidente stradale. Due le persone soccorse: un uomo di 36 e uno di 32. Solo uno dei due è stato trasferito in ospedale in codice verde, in ambulanza, a Saronno. Le sue condizioni non risultano gravi.

Gli accertamenti per la ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto sono stati affidati ai militari dell'Arma.