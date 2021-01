Schianto tra due auto a Cogliate, 19enne resta bloccato nell'auto: è grave al Niguarda

Grave incidente stradale nella serata di domenica 3 gennaio a Cogliate, in Brianza. In via Piave in seguito allo scontro tra due autovetture, un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito e accompagnato in codice rosso in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata intorno alle 21.30 quando nel tratto si sono precipitati i soccorsi del 118 inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con ambulanze e automediche insieme ai carabinieri della compagnia di Desio e ai vigili del fuoco. I pompieri, intervenuti con tre mezzi da Lazzate e Lissone, hanno soccorso il giovane conducente ferito rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, bloccato tra le lamiere. Il giovane, liberato dai vigili del fuoco, è stato poi trasferito in ospedale e le sue condizioni risultano gravi. Nel sinistro è rimasto ferito un secondo giovane di 25 anni le cui condizioni non risultano invece preoccupanti.

A Cogliate, in via Piave, solo la settimana scorsa, nella giornata di Natale, si era verificato un altro grave sinistro: in quell'occasione in seguito allo scontro tra due vetture uno dei mezzi aveva abbattuto un palo della luce e una centralina elettrica, piombando anche all'interno del cortile di una abitazione dopo aver sfondato il cancello.