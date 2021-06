Auto piomba nel parco e investe bimbo, 70enne non aveva la patente: ancora grave il piccolo

Guidava un'auto sequestrata senza patente il 72enne che nella mattinata di mercoledì 2 giugno a Paderno Dugnano all'interno del Parco Lago Nord è piombato sulla passeggiata, investendo un bambino di tre anni che stava camminando con la madre e il padre. La vettura, una Ford Focus, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe abbattuto un parapetto, precipitando da un tratto rialzato.

Al volante senza patente

Il conducente, un pensionato 72enne, è ora indagato per lesioni gravissime e guida senza patente. All'inizio dello scorso maggio il 72enne, sempre con la sua Ford Focus, aveva provocato un altro grave incidente a Milano, sul quale aveva effettuato accertamenti la polizia locale. Il veicolo risulterebbe sottoposto a sequestro già da una data antecedente a questo secondo sinistro. L'uomo al momento si trova ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata, con un femore rotto e un probabile enfisema polmonare. Viste le sue condizioni non può essere ascoltato dagli investigatori.

Ancora gravi le condizioni del piccolo

Il bambino di tre anni in seguito al drammatico investimento era stato soccorso da un elicottero del 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni restano gravi.

Secondo una prima ricostruzione riferita dai carabinieri intervenuti, l'automobilista - mai patentato - avrebbe imboccato un tratto di sentiero in discesa non consentito alle auto, in tutt'altra direzione rispetto all'uscita dal parcheggio del parco, andando a scontarsi contro le staccionate in legno lungo il percorso e finendo la corsa precipitando di alcuni metri verso il lago.