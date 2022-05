Incidente all'incrocio tra auto e moto, come sta il 15enne investito

E' ancora ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza il ragazzino di 15 anni, monzese, che mercoledì nel tardo pomeriggio è rimasto ferito in un incidente mentre era in sella alla sua moto. Il giovane in seguito all'impatto ha riportato ferite e lesioni importanti agli arti inferiori, secondo quanto confermato dal comando di polizia locale che ora è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

L'incidente

L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 18 in via Antonietti, all'altezza dell'incorcio con via Galilei. A scontrarsi sono state un'autovettura con al volante una giovane residente nel Comasco e un ciclomotore condotto da un minorenne residente a Monza di 15 anni. Ad avere la peggio è stato appunto il 15enne che è stato sbalzato dalla sella, riportando gravi ferite.

Il giovane è stato accompagnato da un'ambulanza a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza. "Da una sommaria prima ricostruzione i due veicoli viaggiavano in opposta direzione di marcia quando uno dei due avrebbe eseguito una manovra di svolta all'incrocio così venendo a collisione" hanno ricostruito dal comando di via Marsala dove gli agenti sono al lavoro per ricostruire le fasi del sinistro e accertare le responsabilità anche attraverso alcune tetsimonianze.