Abbatte un palo ma non si ferma: 74enne pizzicato grazie alle telecamere

Con l'auto si schianta contro il palo della luce e lo abbatte. Ma invece di fermarsi e di avvisare le forze dell'ordine, si allontana pensando di averla fatta franca. Ma a "tradirlo" sono le telecamere poste ai varchi di ingresso della città. Così che gli agenti della polizia locale grazie al "grande fratello" sono riusciti a risalire a quell'automobilista di 74 anni di Monza che aveva abbattuto il palo. Per lui sono scattate due sanzioni previste dal codice della strada per perdita del controllo della vettura e la mancata segnalazione dell’accaduto.

Le nuove telecamere posizionate ai varchi di ingresso della città consentono la lettura delle targhe dei veicoli in ingresso e in uscita a fini statistici per quanto riguarda le classi ambientali e consentono un controllo delle assicurazioni e revisioni. Sono infatti collegate sia al comando della polizia locale di Concorezzo, sia alla centrale di Regione Lombardia che incrocia i dati delle targhe con quelli della motorizzazione civile.

“Queste nuove telecamere installate da pochi giorni, hanno già dato prova della loro utilità- commenta il sindaco Mauro Capitanio -. L’incidente, che è terminato con l’abbattimento di un palo, è l’esempio più immediato. La videosorveglianza ai varchi di ingresso in città rappresenta quindi un ulteriore passo nell’ambito del potenziamento della sicurezza e del rispetto delle leggi nella nostra città. Uno strumento in più nelle mani del nostro comando di polizia locale”.

L’investimento, cofinanziato da Regione Lombardia, è stato di circa 37mila euro. A Concorezzo, oltre alle telecamere ai varchi, ci sono altri 11 sistemi di videosorveglianza che già in passato hanno permesso di individuare gli autori di atti vandalici.