Incidente tra una moto e una bici sulla provinciale: due feriti

Incidente tra una bici e una moto all'incrocio, al semaforo, e due persone ferite finite in ospedale. Sinistro stradale nella serata di giovedì 7 luglio a Concorezzo, lungo la strada provinciale 13. Pochi minuti prima delle 21, per cause in corso di accertamento, una bicicletta con a bordo una 24enne residente in città e una moto con in sella un 61enne si sono scontrati. I mezzi si sono urtati all'altezza delle fiancate ed entrambi i conducenti sono caduti a terra, finendo fuori strada.

A Concorezzo sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate. La ragazza e il motociclista in seguito alle ferite riportate sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e al nosocomio di Vimercate. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.