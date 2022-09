Il comune brianzolo che mappa le strade più pericolose della città

Il comune di Concorezzo mappa le vie più pericolose della città. Quelle strade dove, spesso per colpa di automobilisti che schiacciano troppo il piede sull'acceleratore o non rispettano il codice della strada, si rischiano incidenti. Anche dagli esiti molto gravi.

Così che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Capitanio ha deciso di mappare le strade più pericolose e - numeri alla mano - individuare le soluzioni più adeguate per risolvere il problema. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino con un post sulla sua pagina Facebook. Nei giorni scorsi Capitanio insieme al comandante della polizia locale Roberto Adamo sono andati in visita all'azienda Eltraff di Concorezzo leader nella produzione di apparecchiature per la misura della velocità e per il rilievo delle infrazioni semaforiche.

"Fondata 43 anni fa dal signor Viganò, è riconosciuta per la spiccata propensione all'innovazione ma anche per l'attenzione riservata al proprio personale dipendente - ha spiegato Mauro Capitanio -. Insieme alla polizia locale abbiamo mappato le vie con la più alta frequenza di infrazione del limite di velocità e il più alto rischio di incidenti e a breve implementeremo nuove soluzioni a tutela della sicurezza dei concorezzesi".