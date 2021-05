Incidente a Concorezzo, schianto frontale tra due auto: quattro feriti

In via Oreno lunedì mattina anche l'elisoccorso. Sul posto 118, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco

Incidente stradale a Concorezzo nella mattinata di luendì 17 maggio. Intorno a mezzogiorno, in via Oreno, lungo la strada secondaria costeggiata da campi che collega il comune brianzolo con Vimercate, per cause ancora in corso di accertamento due auto si scono scontrate. L'impatto, frontale, è stato molto violento violento tanto da distruggere i veicoli e far finire fuori strada uno dei due mezzi.

Sul posto sono accorsi i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri della compagnia di Vimercate e alla polizia locale. In via Oreno in pochi istanti sono giunte tre ambulanze, un'automedica e l'elicottero del 118 che è atterrato nei campi circostanti. Al momento risultano almeno quattro le persone coinvolte nel sinistro e i pazienti dopo le prime cure sul posto sono stati fatti salire sui mezzi di emergenza e accompagnati in codice giallo nei vicini ospedali.

I rilievi per accertare la dinamica del sinistro e far luce sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale e dai militari dell'Arma. Seguiranno aggiornamenti.