Investito da un mezzo pirata mentre è in bici: operaio in ospedale

Un uomo di 55 anni in ospedale dopo un investimento e un veicolo che dopo l'incidente si è allontanato con il conducente che non si è fermato a prestare soccorso. Sinistro stradale all'alba di venerdì 7 giugno a Concorezzo.

Non erano ancora le sei di mattina quando in via Primo Maggio sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Vimercate. Secondo quanto ricostruito, un operaio di 55 anni, un cittadino di origine ghanese, è stato investito da un veicolo che poi si è allontanato senza prestare soccorso. Il mezzo "pirata" ha proseguito la marcia, allontanandosi dal luogo del sinistro. Il 55enne fortunatamente non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasferito da un'ambulanza in codice verde al Policlinico di Monza.

Indagini in corso.