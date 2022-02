Incidente tra auto e moto, uomo in coma

Ancora un gravissimo incidente a Concorezzo, proprio a pochi metri dall'incrocio del Malcantone dove qualche ora prima aveva perso la vita Mattia Rossi, 31 anni, investito da un'auto in fuga che dopo averlo travolto non si è fermata a prestare soccorso.

Giovedì sera intorno alle 22.30 lungo la strada provinciale 13 al confine tra Brugherio e Concorezzo un'auto e uno scooterone si sono scontrate all'altezza di un distributore di benzina. Ad avere la peggio è stato il motociclista - un uomo di circa sessant'anni - che viaggiava in sella alla moto. Sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il motociclista è stato trasportato, in coma, all'ospedale San Gerardo di Monza in gravissime condizioni. Per il conducente del mezzo, un 41enne, il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice verde e le sue condizioni non destano preoccupazione.

I rilievi sono stati effettuati dai militari della compagnia di Vimercate a cui spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.