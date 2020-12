Concorezzo, perde il controllo dell'auto e finisce contro il cancello di un condominio

Ha perso il controllo del veicolo e ha finito la corsa contro la recinzione e il cancelletto di ingresso di un condominio. Incidente stradale, per fortuna senza feriti, nella serata di sabato 19 dicembre a Concorezzo.

La chiamata alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza è scattata intorno alle 22.30 e le squadre di emergenza sono intervenute in via Agrate. Uno solo il veicolo coinvolto: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo così contro la recinzione del complesso residenziale da dove fortunatamente in quel momento nessuno stava entrando o uscendo. In via Agrate sabato sera sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno sottoposto il conducente all'alcoltes: secondo quanto emerso al momento il tasso alcolemico nel sangue era quattro volte il limite consentito. E' scattato anche il sequestro del veicolo.

FOTO - Auto contro cancellata

Ingenti i danni provocati alla cancellata. Nessuna grave conseguenza invece per il conducente che è uscito illeso dallo schianto. Nel pomeriggio di sabato i vigili del fuoco insieme ai soccorsi del 118 erano intervenuti sempre a Concorezzo per un altro sinistro stradale che aveva coinvolto questa volta due veicoli, con la fuoriuscita di strada di un mezzo. Due le persone soccorse, un uomo di 46 anni e una pensionata di 71. I soccorsi per una delle persone coinvolte erano intervenuti in codice rosso.