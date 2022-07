In contromano in centro finisce al San Raffaele

E' finito in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano, l'automobilista di 54anni che domenica sera stava percorrendo via Besana a Cavenago Brianza. L'automobilista è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un centauro 38enne che era a bordo del suo scooter . Per causa ancora da chiarire l'automobilista a bordo di una fiat panda con il logo di un istituto di vigilianza ha impattato con il motociclo: secondo i primi accertamente il veicolo sembra che ha imboccato prima via Besana e poi ha percorso contromano via Dante.

Lo scontro frotale con lo scooter

L'impatto è stato frontale: fortunatamente nello scontro il centauro non ha avuto gravi conseguenze. Non è stato così per i conducente della fiat panda che è invece stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Sull'episodio stanno svolgendo le indagini del caso per la ricostruzione dell'accaduto i carabinieri della compagnia locale.