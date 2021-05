Auto perde controllo e trancia tubo del gas, soccorsi a Correzzana

Incidente stradale domenica mattina a Correzzana. Un veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver perso il controllo lungo la strada provinciale 154, all'altezza del civico 101 di via Principale, si è schiantato contro un palo dei servizi telefonici

La vettura nell'impatto ha anche tranciato una tubazione del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa da Vimercate e Carate Brianza insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno e al 118. Il conducente, un uomo di trent'anni, è stato soccorso in codice verde. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati i rilievi per accertare le cause all'origine del sinistro.