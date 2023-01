Auto perde il controllo e si schianta: ferito 59enne

Incidente stradale a Correzzana nella serata di sabato 31 dicembre. Un'auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo in via Kennedy, schiantandosi contro un muretto sul ciglio della carreggiata.

Al volante c'era un uomo di 59 anni, rimasto bloccato nell'abitacolo del veicolo. Sul posto pochi istanti prima delle 19 sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'elicottero che si è alzato in volo da Milano e un'ambulanza preallertata in codice rosso. A Correzzana nella serata dell'ultimo dell'anno sono stati impegnati anche i vigili del fuoco che hanno soccorso il 59enne e i carabinieri della compagnia di Seregno.

Sul posto sono stati inviate l'autopompa del distaccamento di Carate Brianza e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.