Svolta con la Bmw all'incrocio e travolge due moto: muore 45enne di Lazzate

La vittima è Davide Fontana. L'uomo nella serata di martedì 20 luglio era in sella a una Honda Hornet quando in via Manzoni si è verificato il violento impatto che non gli ha lasciato scampo

E' Davide Fontana, operaio 45enne di Lazzate, la vittima del drammatico incidente mortale avvenuto nella tarda serata di martedì 20 luglio a Lentate sul Seveso, in Brianza. Il motociclista stava viaggiando in sella a una Honda Hornet lungo via Manzoni quando all'altezza dell'intersezione con via Alfieri la dueruote si è scontrata con una Bmw.

Il veicolo, svoltando, avrebbe urtato due moto: oltre alla Honda del 45enne nel tratto procedeva nella stessa direzione anche un KTM 990 Adventure. Illeso il conducente dell'auto e il secondo motociclista. Per il 45enne invece non c'è stato scampo: trasferito in ospedale in codice rosso, è morto prima di riuscire ad arrivare in Pronto Soccorso al San Gerardo di Monza.

La ricostruzione

La chiamata di emergenza ai soccorsi è partita intorno alle 23.30 e in via Manzoni, all'angolo con via Alfieri, martedì 20 luglio si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Al volante della Bmw 118 che svoltando a sinistra avrebbe omesso di dare precedenza, scontrandosi contro le due moto che provenivano dalla direzione opposta, c'era un 20enne che è poi risultato positivo al test dell'etilometro con un tasso di 0,56g/l.

Gravissime le condizioni del centauro di 45 anni, Davide Fontana. Rimasto a terra dopo il violento impatto, l'uomo è stato soccorso e trasferito in ambulanza a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo. Purtroppo a causa delle gravi lesioni riportate è deceduto ancora prima di raggiungere il nosocomio.

Il ragazzo alla guida dell'auto, anche lui di Lazzate, oltre a una denuncia per guida in stato di ebbrezza e alle sanzioni previste dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.