Incidente a Desio, auto si ribalta: soccorse due donne

Incidente stradale a Desio nella mattinata di sabato 14 maggio. In via XX settembre intorno alle 10.30 due auto si sono scontrate e a seguito dell'impatto una si è ribaltata.

Lo schianto si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Leopardi e sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale del comune brianzolo che è intervenuta sul posto. Sul luogo dell'incidente la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato anche un'ambulanza in codice giallo: nel sinistro sono rimaste coinvolte due donne di 60 e 64 anni ma le loro condizioni non risultano fortunatamente critiche.

A Desio hanno operato anche due squadre dei vigili del fuoco con l'autopompa del distaccamento di Desio e il carro soccorso dal comando provinciale di Monza. Le squadre intervenute hanno prestato soccorso alle persone coinvolte nel sinistro e lavorato per la messa in sicurezza del tratto.