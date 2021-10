Frontale auto-furgone: tre persone in ospedale, un uomo in codice rosso

Frontale tra un'automobile e un furgone: tre persone finiscono in ospedale, una in condizioni serie. L'incidente è accaduto questa mattina, mercoledì 6 ottobre, alle 11.20 a Desio in via Carlo Cattaneo.

Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti l'auto e il furgone si sono scontrati frontalmente. Un impatto molto violento. Sono stati subito allertati i soccorsi.

Dall'Agenzia Regione Emergenza Urgenza sono state inviate tre ambulanze e un'auto medica. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Desio impegnati nei rilievi.

Da quanto riferisce Areu ad avere la peggio il passeggero dell'auto, un uomo di 70 anni, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con traumi al bacino, al torace e a una gamba.

Fortunatamente meno gravi le ferite riportate dalla conducente dell'auto, una donna di 40 anni, che è stata trasferita all'ospedale di Desio in codice giallo con traumi all'addome e alla schiena; e dall'altra passeggera, una donna di 68 anni, trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza con traumi al torace e alla schiena.

A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno gli agenti della polizia locale di Desio.