Incidente a Desio tra auto e moto: 16enne in ospedale

Incidente a Desio nel pomeriggio di venerdì 22 luglio. In via Galileo Galilei poco dopo le 14 un'auto e una moto con in sella un ragazzino di 16 anni si sono scontrate. Ad avere la peggeio è stato il giovane motociclista che è finito a terra.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata alle 14.20 e sul posto si sono precipitate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme agli agenti della polizia locale.

Il 16enne è stato soccorso dal personale sanitario è trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dal personale del comando. Secondo le prime informazioni, lo schianto sarebbe avvenuto durante le fasi di una manovra di uscita da un parcheggio. Accertamenti in corso.