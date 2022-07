Incidente tra tre auto a Desio, quattro feriti

Incidente stradale a Desio nel tardo pomeriggio di martedì 5 luglio. Quattro ambulanze del 118, un'automedica, vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti poco prima delle 18.30 in via Mazzini, all'altezza dell'incrocio con via San Giovanni Bosco.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono stati tre veicoli con quattro persone ferite. Sull'asfalto sono rimasti pezzi di lamiera e parti di carrozzeria con danni ingenti riportati dalle vetture. La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha fatto accorrere sul posto i soccorsi del 118 che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. L'intervento era partito in codice rosso ma fortunatamente poi le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto.

Tra le persone coinvolte anche una bambina di dieci anni. In ospedale sono finiti anche un 57enne, una 51enne e una donna di 60 anni: per tutti il trasporto è avvenuto in codice giallo con destinazione Desio, Monza San Gerardo e Niguarda. In via Mazzini martedì pomeriggio sono stati impegnati anche i pompieri del distaccamento di Desio che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Desio che ora è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica e le fasi del sinistro e accertare le responsabilità.