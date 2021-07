Desio, schianto in moto: 18enne in ospedale

Via Per Seregno

Soccorsi in codice rosso martedì pomeriggio a Desio. Un ragazzo di 18 anni, residente a Lissone, è stato accompagnato in ospedale in gravi condizioni in seguito a uno schianto avvenuto mentre era in sella a una KTM 125, in via Seregno.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita poco dopo le 17.30 e lungo il rettilineo al confine con il comune di Lissone sono giunte un'ambulanza e un'automedica del 118 a sirene spiegate insieme agli agenti della polizia locale del comune di Desio. Secondo quanto al momento emerso la moto su cui viaggiava il 18enne sarebbe finita prima contro un veicolo in sosta perdendo il controllo e finendo poi a terra.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito all'ospedale di Lecco in ambulanza in codice rosso. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dal personale del comando della polizia locale che è al lavoro per ricostruire le fasi del sinistro.