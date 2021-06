Schianto in via Lecco: come è avvenuto l'incidente che ha coinvolto la volante della Polizia

È ancora al vaglio della polizia locale di Monza la dinamica dell’incidente stradale che è avvenuto a Monza lunedì 14 giugno e che ha coinvolto cinque mezzi tra cui anche una volante della Polizia di Stato.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 22.35 all’incrocio tra via Lecco e via Cantore. La volante percorreva via Cantore provenendo da via Boccaccio e giunta all'incrocio con via Lecco l'attraversava quando è stata urtata da una Golf guidata da un uomo di 33 anni percorreva via Lecco da Villasanta verso il centro città.

A seguito dell'urto entrambi i veicoli hanno sbandato e urtato altri mezzi. La volante della Polizia di Stato una Volkswagen Scirocco condotta da un uomo di 35 anni residente ad Agrate proseguendo nel tratto di viale Libertà urtava frontalmente una Golf guidata da un uomo di 29 anni residente a Lipomo (Como). Nel frattempo la Golf guidata si schiantava contro una Fiat Punto condotta da un uomo di 32 anni di Monza che percorreva via Lecco proveniente dal centro città.

In seguito al sinistro sono rimasti feriti i due agenti e il cinducente della Golf. Sono stati tutti soccorsi dai mezzi inviati dal 118 e trasferiti in codide verde all'ospedale San Gerardo e a quello di Vime