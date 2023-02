Incidente a Cinisello (Milano): donna investita da un'auto con i figli di 10 e 5 anni

Incidente stradale, sabato mattina, a Cinisello Balsamo, hinterland nord di Milano. Una donna e i suoi due figli sono stati investiti da un'automobile nella zona di via Fratelli Rosselli (non lontano da viale Fulvio Testi). È successo pochi minuti dopo le nove.

Sul posto due ambulanze e un'automedica del 118, oltre ai vigli urbani di Cinisello per i rilievi dell'incidente che, comunque, non ha avuto gravi conseguenze. Secondo quanto riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), la donna (una 31enne), il figlio di 10 anni e la figlia di 5 anni sono stati trasportati al pronto soccorso del San Raffaele, tutt'e tre in codice giallo, per le medicazioni e le analisi del caso.