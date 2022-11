Donna travolta in bici da un'auto: gravissima 63enne

Soccorsi in codice rosso mercoledì nel tardo pomeriggio a Bernareggio dove è avvenuto un grave incidente stradale che ha coinvolto una donna di 63 anni. La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata poco prima delle 18 da via Roma e sul posto la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgewnza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Ad avere la peggio è stata una donna che si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata investita e sbalzata a terra, sull'asfalto, da un'auto che è sopraggiunta il cui conducente probabilmente non si era accorto della presenza della ciclista. L'investimento si è verificato all'altezza del bar a ridosso del civico 74: mentre la bici stava attraversando per immettersi in una stradina, il veicolo proveniente da Verderio e diretto verso Bernareggio ha travolto la donna. Nello schianto, violento, la ciclista è rimasta gravemente ferita.

La signora è stata accompagnata da un'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. In via Roma, a Bernareggio, mercoledì pomeriggio sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.