Incidente a Trezzo sull'Adda, grave donna investita

Una donna con gravi traumi dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Incidente in via Primo Maggio a Trezzo sull'Adda, hinterland nord est di Milano, nel pomeriggio di venerdì 20 agosto, verso le 14.

Sul posto sono accorsi elicottero, due ambulanze e polizia locale di Trezzo. A causa dell'impatto la ferita, una 54enne, ha riportato traumi alla fronte, all'addome e alla schiena. Dopo averla stabilizzata i soccorritori l'hanno trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale san Gerardo di Monza. Illeso il conducente dell'auto, una Renault, che ha tirato dritto, per cause ancora da accertare, nonostante la donna stesse procedendo sull'attraversamento pedonale.

Nonostante i molteplici traumi, la donna non dovrebbe essere in pericolo di vita e al momento dell'arrivo delle ambulanze era cosciente. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità sono affidati agli agenti della locale.