Travolta da un mezzo e sbalzata a terra, donna investita anche da un ciclista: gravissima

Prima l'investimento, con una pensionata di ottant'anni travolta da un mezzo mentre attraversava la strada. Poi l'impatto contro una bicicletta di passaggio, dopo che la donna era stata sbalzata a diversi metri di distanza. E' in condizioni gravissime la signora rimasta vittima dell'investimento avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 19 aprile a Inverigo, comune comasco al confine con la Brianza.

La chiamata con la richiesta di soccorso è scattata pochi minuti prima delle 11.30 da via General Cantore. E sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme ai carabinieri.

Secondo quanto al momento emerso l'investimento ha coinvolto una donna, un mezzo di cui ancora non è nota la tipologia e una bicicletta con il pedone sbalzato ad alcuni metri di distanza che poi è finito contro un ciclista di passaggio durante caduta a terra. Le condizioni dell'ottantenne sono apparse fin da subito gravissime: è stata soccorsa con traumi multipli, rinvenuta in arresto cardiocircolatorio, e trasferita in ospedale a Erba con le manovre di rianimazione in corso.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari dell'Arma che hanno effettuato i rilievi.