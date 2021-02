Incidente in via San Gottardo a Monza, due donne investite da auto mentre attraversano

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio a Monza. Due donne, entrambe di Muggiò, di 74 e 78 anni, sono finite in ospedale, soccorse dal personale del 118 dopo un investimento.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18.20 all'altezza dell'incrocio tra via San Gottardo e via Moncenisio dove una Mercedes proveniente proprio da quest'ultima via ha investito le due donne mentre compiva una manovra di svolta a sinistra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza che ha trasferito le due signore in codice giallo al San Gerardo di Monza.

In via San Gottardo mercoledì pomeriggio sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsbailità.