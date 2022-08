Perde il controllo dell'Audi e si schianta contro l'edicola

Uno schianto violento che ha spostato l'edicola. E' successo a Monza, nella nottata tra sabato 6 e domenica 7 agosto, in via Buonarroti. Poco dopo le quattro del mattino un'Audi A1 con al volante un ragazzo di 26 anni residente nel milanese ha perso il controllo e ha terminato la corsa contro la struttura dell'edicola situata nel tratto, spostandola.

Sul posto nella nottata sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando di via Marsala che hanno effettuato i rilievi e i sanitari del 118. Secondo quanto al momento ricostruito la vettura proveniva da via Turati ed era diretta verso via Foscolo, in direzione cimitero. All'altezza della rotatoria di via Buonarroti l'auto sarebbe dunque finita fuori strada poi l'impatto, violento, contro l'edicola.

Il sinistro ha coinvolto solo la vettura che avrebbe effettuato le manovre in autonomia. Dal comando della polizia locale fanno sapere che sono in corso accertamenti per verificare le condizioni del conducente al momento del sinistro. Pesanti i danni riportati dall'attività commerciale.